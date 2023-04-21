Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Из окна девятого этажа многоквартирного дома в Москве выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Барышиха. Девочка выжила, ее доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшей не приводится.
По данным правоохранителей, в момент случившегося мать малолетней находилась в квартире.
«Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в апреле в городе Никольское под Санкт-Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии — врачи диагностировали у него кататравму, травму головы и переломы кости черепа.