Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Из окна девятого этажа многоквартирного дома в Москве выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Барышиха. Девочка выжила, ее доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшей не приводится.

По данным правоохранителей, в момент случившегося мать малолетней находилась в квартире.

«Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в заявлении ведомства.