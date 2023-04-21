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Брата звезды «Ворониных» заподозрили в убийстве в США

Леонида Волкова, младшего брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой, подозревают в убийстве эмигрировавших в США россиян. Об этом сообщает CBS News.

Брата звезды «Ворониных» заподозрили в убийстве с расчленением
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По информации правоохранителей, убийство 28-летнего петербуржца Павла Векшина и его 37-летнего знакомого Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Они перестали выходить на связь с родными и знакомыми 9 апреля. Тело Щукина оказалось расчленено — останки обнаружили в мусорном контейнере.

Волков был общим знакомым погибших и стал подозреваемым в убийстве. В частности, Щукин выступил последним поручителем брата звезды «Ворониных» по аренде жилья в городе. Следствие считает, что Волков поссорился со знакомыми, когда попросил занять ему деньги, а те отказались ему помогать. В результате его выселили с жилплощади, после чего Леонид решился на убийство.

Известно, что Векшин работал в США фотографом и активно вел блог. Щукин занимал должность специалиста в сфере кибербезопасности.

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