Брата звезды «Ворониных» заподозрили в убийстве с расчленением

По информации правоохранителей, убийство 28-летнего петербуржца Павла Векшина и его 37-летнего знакомого Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Они перестали выходить на связь с родными и знакомыми 9 апреля. Тело Щукина оказалось расчленено — останки обнаружили в мусорном контейнере.

Волков был общим знакомым погибших и стал подозреваемым в убийстве. В частности, Щукин выступил последним поручителем брата звезды «Ворониных» по аренде жилья в городе. Следствие считает, что Волков поссорился со знакомыми, когда попросил занять ему деньги, а те отказались ему помогать. В результате его выселили с жилплощади, после чего Леонид решился на убийство.