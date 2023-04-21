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В Москве арестовали экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной

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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего сотрудника ГИБДД Ивана рыбина, который помог убийцам журналистки Дарьи Дугиной получить сведения о ней, сообщает ТАСС. Экс-полицейскому предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни.

В Москве арестовали экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной
© РИА Новости

Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей о 11 июня 2023 года, — цитирует агентство решение суда.

Мера пресечения была избрана с учетом того, что Рыбин, долгое время проработавший в МВД, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Будучи на свободе, он может уничтожить имеющиеся доказательства или создать ложные, чтобы убедить следствие в своей невиновности, указали в суде. В связи с этим ходатайство защиты о помещении Рыбина под домашний арест было отклонено.

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Бывший полицейских Рыбин за деньги передавал третьим лицам персональные данные тех или иных граждан. В среди них оказалась информация о Дугиной, которой воспользовались организаторы ее убийства, пишет «Коммерсант».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем - гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.

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