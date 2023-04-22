В Харькове произошла серия взрывов

В Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Об этом в Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области. Он отметил, что в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил Синегубов.