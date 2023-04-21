Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва в городе пострадали два человека. Он написал об этом в своем Telegram-канале. По предварительным данным, одну женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу N2, другая тказалась от госпитализации, помощь ей оказали на месте. Гладков сообщил, что при обследовании территории обнаружили разрушения в четырех квартирах многоквартирного дома на улице Шаландина. Всех жителей этих квартир временно расселят в гостинице. Также взрывом повреждены четыре автомобиля, уточнил глава региона. В свчзи с ЧП создан информационный штаб, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Важно скорее обследовать место происшествия и восстановить движение транспорта на одной из главных дорог города, подчеркнул Гладков. Новость дополняется.