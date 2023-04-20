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Очевидец описал последствия взрыва в Белгороде

Очевидец описал последствия взрыва в Белгороде. Кадр опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Очевидец описал последствия взрыва в Белгороде
© Lenta.ru

По словам очевидца, удар был такой силы, что автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка». Белгородец, наблюдавший взрыв вблизи, заявил, что жертв нет.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина. В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о мощном взрыве. По словам Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

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