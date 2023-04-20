Стали известны подробности убийства российской школьницы в Карачаевске

Преступник затащил 10-летнюю российскую школьницу в подъезд многоквартирного дома, а ее тело позже нашли без одежды. Такие подробности убийства девочки в Карачаевске (Карачаево-Черкесия) стали известны телеканалу «360».

По данным источника, девочка вышла из дома купить мороженое. Родственники забеспокоились после того, как она не вернулась спустя два часа.

Как добавляет Telegram-канал Mash Gor, девочку нашел ее отец около квартиры в том же доме, где они жили. По его словам, тело было обнаружено без одежды. Убийца вначале ударил жертву камнем по голове, а затем перерезал горло.

Подозреваемый в убийстве 15-летний подросток при этом вначале делал вид, что помогает в поисках ребенка. Предварительно он успел затереть кровь у лифта и выбросить свою одежду и обувь. Однако подросток уже сознался в преступлении.