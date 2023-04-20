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Россиянин получил 20 лет колонии за убийство супругов-пенсионеров на даче

Мособлсуд приговорил к 20 годам лишения свободы Виктора Богданова, забившего насмерть молотком супругов-пенсионеров на их подмосковной даче ради сбережений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Россиянин получил 20 лет колонии за убийство супругов-пенсионеров на даче
© РИА Новости

Осужденного также обязали выплатить родственникам погибших компенсации морального и материального вреда на общую сумму 1,6 миллиона рублей.

Суд установил, что мужчина работал на садовом участке пожилых людей под Волоколамском. 10 августа 2021 года он приехал к ним и напал с молотком, чтобы забрать деньги. От полученных ранений 81-летний мужчина скончался на месте, его 84-летняя жена умерла через несколько дней в больнице.

Богданов обыскал их дом и нашел 330 тысяч рублей, после чего скрылся. Позже правоохранители его задержали.

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