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В Москве в пункте выдачи нашли подозрительные статуэтки

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В Москве в пункте выдачи компании СДЭК нашли подозрительные статуэтки. Выяснилось, что опасности они не представляют, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В Москве в пункте выдачи нашли подозрительные статуэтки
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что сотрудники пункта выдачи, расположенного на Стартовой улице, обнаружили подозрительные предметы и незамедлительно вызвали правоохранителей.

Полицейские оперативно прибыли на место ЧП и оцепили пункт выдачи. Обследование, проведенное специалистами, показало, что предметы не представляют никакой опасности.

По предварительным данным, подозрения у менеджеров пункта вызвали статуэтки, похожие на ту, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 апреля, посылки со статуэтками получили через СДЭК известные общественные деятели. В том числе, доктор военных наук Константин Сивков и военкор телеканала «Звезда» Константин Исаев.

Расследование показало, что бюсты Жукова направил по просьбе анонимного клиента ульяновский предприниматель.

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