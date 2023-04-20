В Москве в пункте выдачи нашли подозрительные статуэтки

В Москве в пункте выдачи компании СДЭК нашли подозрительные статуэтки. Выяснилось, что опасности они не представляют, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники пункта выдачи, расположенного на Стартовой улице, обнаружили подозрительные предметы и незамедлительно вызвали правоохранителей.

Полицейские оперативно прибыли на место ЧП и оцепили пункт выдачи. Обследование, проведенное специалистами, показало, что предметы не представляют никакой опасности.

По предварительным данным, подозрения у менеджеров пункта вызвали статуэтки, похожие на ту, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 апреля, посылки со статуэтками получили через СДЭК известные общественные деятели. В том числе, доктор военных наук Константин Сивков и военкор телеканала «Звезда» Константин Исаев.