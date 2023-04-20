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В СК подтвердили гибель шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после выявленных фактов гибели шести постояльцев психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

СК сообщил о смерти шести детей в ПНИ Санкт-Петербурга
© РИА Новости

"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки по факту размещенных в СМИ сведений о наступлении смерти постояльцев психоневрологического интерната социального обслуживания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники интерната, который находится на улице Коллонтай, не исполняли должным образом свои обязанности по уходу за постояльцами, которые страдают психическими заболеваниями, из-за чего с 2022 года допустили по неосторожности гибель шести из них. Все умершие были совершеннолетними, уточняют в ведомстве.

Ранее в прокуратуре, СК и Росздравнадзоре сообщали о проведении проверок в интернате после публикации сообщений о том, что за последнее время скончались семеро подопечных со множественными нарушениями в развитии. Об обращении в компетентные органы в связи с этими фактами заявила также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Во вторник в своем Telegram-канале учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер опубликовала видеообращение, в котором сообщила о семи случаях смерти подопечных петербургского ПНИ №10. По ее словам, интернат хронически недоукомплектован кадрами, постояльцы, у которых диагностированы множественные нарушения развития, не получают должного ухода и находятся в крайней степени истощения.

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