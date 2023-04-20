Россиянку осудили за отравление жительницы Нью-Йорка на 21 год

Российскую гражданку Викторию Насырову осудили в Соединенных Штатах по делу об отравлении женщины и краже ее документов и вещей, сообщила прокуратура Куинса (район Нью-Йорка).

Насырова, по данным следствия, в 2016 году попыталась отравить похожую на нее женщину из Куинса, украла у нее документы и другую собственность, передает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры.

Обе женщины внешне были похожи, у обеих были темные волосы, один цвет кожи и обе говорили по-русски. Насырова предложила потерпевшей чизкейк, в который подмешала феназепам. Потерпевшую после этого перекуса госпитализировали. После выхода из больницы она установила пропажу паспорта и других документов, также у нее исчезли золотое кольцо и деньги.

Адвокат россиянки заявил, что она – гражданка России, потому после отбывания срока в 21 год ее должны депортировать, сообщает телеканал NBC.

Обвиняемую задержали в марте 2017 года, ее подозревали в нескольких других преступных деяниях, включая серию грабежей, отравлений в Нью-Йорке. Она отрицала вину. Насырова, отмечает следствие, искала жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, ходила на свидания, при встрече подмешивала в напитки одурманивающие вещества и грабила.