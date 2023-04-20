Из квартиры советника главы Роскосмоса украли иконы

Старинные иконы, антиквариат, золотые монеты украли из квартиры советника главы Роскосмоса Владимира Устименко в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратился Владимир Устименко, советник главы Роскосмоса, который сообщил, что из его квартиры на Саввинской набережной похищены старинные иконы, настольные старинные лампы, такая же старинная люстра и золотые монеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, похитить вещи могли еще в марте, когда в квартире находилась супруга Устименко, которая может быть причастна к произошедшему.