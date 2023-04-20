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В Москве из квартиры советника главы Роскосмоса украли иконы и антиквариат

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Старинные иконы, антиквариат, золотые монеты украли из квартиры советника главы Роскосмоса Владимира Устименко в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

Из квартиры советника главы Роскосмоса украли иконы
© РИА Новости

"В полицию обратился Владимир Устименко, советник главы Роскосмоса, который сообщил, что из его квартиры на Саввинской набережной похищены старинные иконы, настольные старинные лампы, такая же старинная люстра и золотые монеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, похитить вещи могли еще в марте, когда в квартире находилась супруга Устименко, которая может быть причастна к произошедшему.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило заявление от гражданина о краже. "Проводится проверка", - сказали в главке, не уточнив подробности.

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