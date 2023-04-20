В Москве арестовали экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауса»

Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауса» Кирилла Якубовского арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

До этого появилась информация о его задержании. Якубовскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

В 1990-х стал его назначили заместителем председателя правления «Экспобанка». Некоторое время спустя он стал основным совладельцем данной организации.

С 2008 года Якубовский был совладельцем холдинга, контролирующего, в частности, розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году бизнесмен принял решение о продаже своей доли партнерам, а также своих активов сети «Кофе Хаус».