$81.65+0.0589.37-0.20
36 минут назад

В Москве арестовали экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауса»

Лера Букина

Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауса» Кирилла Якубовского арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве арестовали экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауса»
Фото: ТАССТАСС

До этого появилась информация о его задержании. Якубовскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

В 1990-х стал его назначили заместителем председателя правления «Экспобанка». Некоторое время спустя он стал основным совладельцем данной организации.

С 2008 года Якубовский был совладельцем холдинга, контролирующего, в частности, розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году бизнесмен принял решение о продаже своей доли партнерам, а также своих активов сети «Кофе Хаус».

Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве

13 апреля «Известия» сообщили, что суд на два месяца заключил под стражу заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 15 по городу Москве Елену Ишханову. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Происшествия,Кирилл Якубовский,ФНС России,Экспобанк,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий