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52 минуты назад

Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве

Lenta.ru

Экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, бывшую чиновницу подозревают коррупционном преступлении, связанном с хищением по программе «Пушкинская карта». В данный момент Ярилова находится на допросе.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

В апреле Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова. Экс-чиновник был признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, он должен выплатить пять миллионов рублей штрафа.

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