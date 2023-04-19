Экс-заместителя министра культуры задержали в Москве

Экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По информации канала, бывшую чиновницу подозревают коррупционном преступлении, связанном с хищением по программе «Пушкинская карта». В данный момент Ярилова находится на допросе.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.