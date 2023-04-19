Львова-Белова проведет проверку в интернате в Петербурге после сообщений о гибели детей

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после обращения представительницы Департамента здравохранения Москвы Нюты Федермессер по ситуации вокруг петербургского психоневрологического интерната № 10, связанной со смертью детей.

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Львова-Белова заявила, что направила запросы в компетентные органы, будет проведена проверка.

— Смерть каждого молодого человека в учреждении — всегда боль. И основание — разобраться в причинах. По обращению учредителя фонда «Вера» Анны Федермессер о ситуации в ПНИ № 10 в Санкт-Петербурге мы направили запросы в компетентные органы, — отметила детский омбудсмен.

Она также добавила, что в курсе о проблемах, с которыми сталкиваются достигшие совершеннолетия дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей. По ее словам, профильные специалисты «последовательно работают с этой темой».