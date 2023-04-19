Главного врача российской психбольницы заподозрили в коррупции

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело о коррупции против главного врача краевой клинической психбольницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). К уголовной ответственности также привлечен местный житель, подозреваемый в даче взятки медику.

По версии следствия, главврачу передали 100 тысяч рублей за снятие с учета в психоневрологическом диспансере без личного посещения и прохождения медобследования.