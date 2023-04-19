Попавшимся на взятке следователям СК вынесли приговор

По решению Басманного суда, бывшего следователя из Курской области Тринева приговорили к 7,7 года колонии строгого режима, а его коллегу, следователя по особо важных делам Дубинского осудили на шесть лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей.