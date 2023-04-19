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22 минуты назад

В Тульской области упал беспилотник

Мария Иванова

В среду, 19 апреля, в Щекинском районе Тульской области нашли беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте регионального комитета по безопасности.

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комитете отметили, что аппарат не имеет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Чиновники подчеркнули, что угрозы местным жителям и инфраструктуре нет.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о начиненном взрывчаткой украинском беспилотнике, который летел в сторону Первомайской ТЭЦ и упал в районе деревни Минино.

По данным Mash, беспилотник посадили в лесополосе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В Москве упал самодельный беспилотник

Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в подмосковной Электростали.

Беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ. Перед его появлением на одной из линий электропередачи станции произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал.

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