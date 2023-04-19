В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В среду, 19 апреля, в Щекинском районе Тульской области нашли беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте регионального комитета по безопасности.
В комитете отметили, что аппарат не имеет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.
Чиновники подчеркнули, что угрозы местным жителям и инфраструктуре нет.
Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о начиненном взрывчаткой украинском беспилотнике, который летел в сторону Первомайской ТЭЦ и упал в районе деревни Минино.
По данным Mash, беспилотник посадили в лесополосе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в подмосковной Электростали.
Беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ. Перед его появлением на одной из линий электропередачи станции произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал.