В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В среду, 19 апреля, в Щекинском районе Тульской области нашли беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте регионального комитета по безопасности.

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В комитете отметили, что аппарат не имеет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Чиновники подчеркнули, что угрозы местным жителям и инфраструктуре нет.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о начиненном взрывчаткой украинском беспилотнике, который летел в сторону Первомайской ТЭЦ и упал в районе деревни Минино.

По данным Mash, беспилотник посадили в лесополосе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее СМИ сообщили о беспилотнике, который заметили над теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) в подмосковной Электростали.