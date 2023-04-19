Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 2 месяца екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца - по 17 июня", - сказал судья.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Сам Ширшиков сообщил журналистам, что вину не признает.

Адвокат Ширшикова Федор Акчермышев заявил, что будет обжаловать решение суда, сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении Ширшикова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети "Интернет"). По словам собеседника агентства, причиной возбуждения дела стал пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

В марте 2020 года Ширшиков был осужден по двум уголовным статьям - за призывы к массовым беспорядкам против строительства собора Святой Екатерины в центре города (по ч. 3 ст. 212 УК РФ) и за клевету в адрес на тот момент полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Летом 2022 года Ширшикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тыс. рублей.