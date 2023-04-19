Мосгорсуд оставил без изменения приговор Илье Яшину

Мосгорсуд оставил в силе срок в виде 8,5 года колонии Илье Яшину по делу о фейках про ВС РФ
Московский городской суд оставил в силе приговор Мещанского суда столицы, который приговорил к 8,5 года колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении заведомо ложной информации про Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом корреспондент Агентства городских новостей «Москва» сообщил из зала суда.
«Суд определил: оставить приговор Мещанского районного суда без изменения», - заявил судья.
Также суд не стал смягчать дополнительное наказание Яшину в виде запрета заниматься интернет-деятельностью сроком на четыре года.
В июле 2022 года Агентство «Москва» сообщало, что Басманный районный суд столицы арестовал Илью Яшина по делу о распространении заведомо ложной информации про ВС РФ. По словам адвокатов, Яшина обвиняли в распространении ложной информации про действия российской армии за рубежом в видео на YouTube-канале.
9 декабря 2022 года Яшина приговорили к 8,5 годам колонии общего режима, адвокаты и сам экс-депутат обжаловали решение.