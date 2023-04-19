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Вора в законе Радика Татарина осудили на 10 лет колонии за статус

В Иркутской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 53-летнего вора в законе за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Евгения Алферова.

Вора в законе Радика Татарина осудили на 10 лет колонии за статус
©  Игорь Надеждин /« Лента.ру»

Речь идет об уроженце Татарстана Радике Шафигуллине, известном в криминальном мире как Радик Татарин, который отбывает наказание в иркутской колонии, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, он с 1998 года является вором в законе и обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде, отметила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

Авторитет распространял в местах лишения свободы воровские традиции и идеологию.

Шафигуллин и его адвокаты называли дело сфабрикованным из-за конфликта с высокопоставленными сотрудниками областного ГУФСИН, пишет «Коммерсантъ». Они просили суд вынести «справедливый оправдательный приговор». Татарин отрицал наличие у него воровского статуса.

В 2009 году Верховный суд Татарстана приговорил Шафигуллина к 20 годам заключения за два убийства в 2003 году в Нижнекамске и покушение на человека.

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