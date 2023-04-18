$81.60-0.0389.57-0.09

СМИ: на Украине экс-полицейского осудили на 15 лет по делу о событиях 2014 года в Одессе

21

Приморский районный суд города Одессы заочно приговорил бывшего и. о. начальника областной полиции Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Как сообщило в своем Telegram-канале во вторник украинское издание "Общественное", Фучеджи также лишили звания полковника.

Экс-полицейский обвинялся в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

2 мая 2014 года Фучеджи руководил представителями общественного движения "антимайдан" (серия митингов в поддержку четвертого президента Виктора Януковича, осуждающих призывы "майдана"), которые в центральной части города возле Российского академического театра якобы устроили массовые беспорядки, совершали погромы и уничтожали имущество. Кроме того, по версии обвинения, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Фучеджи, которого назначили исполняющим обязанности начальника главного управления МВД Украины в Одесской области, "антимайдановцы" захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников.

В США жестоко убили двух русских мужчин

Ранее Фучеджи заявлял, что трагические события в Одессе развивались по сценарию, подготовленному киевскими властями, являлись провокацией. Он указывал, что с середины апреля в город прибывали боевики "майдана". Милиция, по словам Фучеджи, не смогла вовремя принять меры для предотвращения трагедии, так как все начальство городского МВД перед началом погрома было созвано на совещание.

7 мая 2014 года Фучеджи вынужден был тайно покинуть страну, на Украине его объявили в розыск.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий