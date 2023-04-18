Приморский районный суд города Одессы заочно приговорил бывшего и. о. начальника областной полиции Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Как сообщило в своем Telegram-канале во вторник украинское издание "Общественное", Фучеджи также лишили звания полковника.

Экс-полицейский обвинялся в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

2 мая 2014 года Фучеджи руководил представителями общественного движения "антимайдан" (серия митингов в поддержку четвертого президента Виктора Януковича, осуждающих призывы "майдана"), которые в центральной части города возле Российского академического театра якобы устроили массовые беспорядки, совершали погромы и уничтожали имущество. Кроме того, по версии обвинения, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Фучеджи, которого назначили исполняющим обязанности начальника главного управления МВД Украины в Одесской области, "антимайдановцы" захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников.

Ранее Фучеджи заявлял, что трагические события в Одессе развивались по сценарию, подготовленному киевскими властями, являлись провокацией. Он указывал, что с середины апреля в город прибывали боевики "майдана". Милиция, по словам Фучеджи, не смогла вовремя принять меры для предотвращения трагедии, так как все начальство городского МВД перед началом погрома было созвано на совещание.

7 мая 2014 года Фучеджи вынужден был тайно покинуть страну, на Украине его объявили в розыск.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.