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6 минут назад

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Мария Иванова

Мосгорсуд 18 апреля отклонил жалобу на арест журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Фото: СоцсетиСоцсети

По решению Мосгорсуда, мера пресечения Гершковича останется прежней - заключение в СИЗО.

О задержании журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича по делу о шпионаже в конце марта сообщила ФСБ. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США занимался «сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Перед задержанием корреспондент сообщил знакомым о планах поехать в Екатеринбург - ранее он уже делал в городе материал. Сопровождавший его местный пиарщик Ярослав Ширшиков рассказал порталу 66.ru, что Гершкович писал о ЧВК Вагнера и спецоперации.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что встречался с Гершковичем. По словам Вегнера, корреспондента, среди прочего, интересовала гуманитарная миссия - грузы, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и то, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО».

Суд арестовал журналиста до 29 мая.

Происшествия,Ярослав Ширшиков,Эван Гершкович,Вячеслав Вегнер,Мосгорсуд,ФСБ,
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