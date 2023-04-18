Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Мосгорсуд 18 апреля отклонил жалобу на арест журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

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По решению Мосгорсуда, мера пресечения Гершковича останется прежней - заключение в СИЗО.

О задержании журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича по делу о шпионаже в конце марта сообщила ФСБ. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США занимался «сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Перед задержанием корреспондент сообщил знакомым о планах поехать в Екатеринбург - ранее он уже делал в городе материал. Сопровождавший его местный пиарщик Ярослав Ширшиков рассказал порталу 66.ru, что Гершкович писал о ЧВК Вагнера и спецоперации.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что встречался с Гершковичем. По словам Вегнера, корреспондента, среди прочего, интересовала гуманитарная миссия - грузы, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и то, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО».