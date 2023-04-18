Суд отправил под стражу обвиняемого в афере с имуществом Баталова

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения и заключил по стражу юриста Михаила Цивина, обвиняемого в мошенничестве с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом Business FM сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об изменении Цивину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу сроком на три месяца. Цивин был взят под стражу в зале суда», — сказала она.

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Уголовное дело было возбуждено осенью 2020 года по заявлению вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии, имеющей с рождения диагноз ДЦП. Они указали, что супружеская пара — артистка Наталия Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин — обманным путем завладела их имуществом, «злоупотребив доверием».

Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Им грозит до десяти лет. Несмотря на тяжесть обвинения, в октябре 2020 года суд избрал Дрожжиной и Цивину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вместе с ними по делу проходит нотариус Дмитрий Бублий. Ему вменяется ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова Гитане Леонтенко и его младшей дочери, страдающей с рождения ДЦП, Марии Баталовой под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм денежных средств, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. При этом они предоставили Бублию сведения об объектах недвижимости, а также данные о рентополучателе и рентодателе.

Он, действуя умышленно, вопреки задачам своей деятельности, обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на улицу Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке.

В результате данных действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.