$81.63+0.1289.66-0.50

Baza: вооруженный мужчина в форме МЧС пытался пройти в школу в Кемеровской области

5

В Кемеровской области вооруженный мужчина в форме МЧС пытался пройти в школу, но его остановила вахтерша. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вооруженный мужчина в форме МЧС пытался пройти в школу
© Телеграм-канал «BAZA»

«Надев форму МЧС и взяв ружье, он добрался до холла, но там его встретила вахтерша Наталья. Женщина преградила путь незваному гостю, тогда он направил на нее оружие — но стрелять не стал», — говорится в публикации.

В Новосибирске ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

После этого мужчину задержали полицейские, прибывшие на место инцидента. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении, но что ему нужно было в школе, пока неизвестно.

«Проблемы визитер себе точно нажил: его уже дважды судили за умышленное причинение вреда здоровью, а сейчас на нем и так висит очередной условный срок», — отмечает Baza.

Ранее Shot сообщал, что в Невском районе Санкт-Петербурга двое взрослых мужчин устроили драку с подростками на фудкорте торгового центра «Порт Находка». По информации очевидцев, нападавшие были вооружены предметом, который был похож на пистолет. Охрана торгового центра в происходящее не вмешивалась.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий