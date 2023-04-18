В Кемеровской области вооруженный мужчина в форме МЧС пытался пройти в школу, но его остановила вахтерша. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Телеграм-канал «BAZA»

«Надев форму МЧС и взяв ружье, он добрался до холла, но там его встретила вахтерша Наталья. Женщина преградила путь незваному гостю, тогда он направил на нее оружие — но стрелять не стал», — говорится в публикации.

После этого мужчину задержали полицейские, прибывшие на место инцидента. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении, но что ему нужно было в школе, пока неизвестно.

«Проблемы визитер себе точно нажил: его уже дважды судили за умышленное причинение вреда здоровью, а сейчас на нем и так висит очередной условный срок», — отмечает Baza.