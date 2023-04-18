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1 час назад

Граждане Узбекистана пытались незаконно проникнуть в Россию через Челябинскую область

Ura.Ru

В Брединском районе Челябинской области задержаны два гражданина Республики Узбекистан, пытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе Брединского райсуда.

Граждане Узбекистана пытались незаконно проникнуть в Россию
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В 2022 два гражданина Узбекистана прибыли в Казахстан, чтобы оттуда пересечь границу Российской Федерации через Брединский район Челябинской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали нарушителей. В отношении фигурантов вынесен приговор по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в суде, виновные вину признали. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Второму — в виде лишения свободы на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности и отбывал наказание. Приговор обжалован в апелляционном порядке.

Происшествия,ФСБ,
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