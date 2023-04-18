Граждане Узбекистана пытались незаконно проникнуть в Россию

«В 2022 два гражданина Узбекистана прибыли в Казахстан , чтобы оттуда пересечь границу Российской Федерации через Брединский район Челябинской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали нарушителей. В отношении фигурантов вынесен приговор по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в суде, виновные вину признали. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Второму — в виде лишения свободы на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности и отбывал наказание. Приговор обжалован в апелляционном порядке.