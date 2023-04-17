Со счета Митволя в дубайском банке украли 150 тысяч долларов

"Находящийся под стражей мой подзащитный Олег Митволь, в отношении которого следственным отделом УФСБ по Красноярскому краю расследуется уголовное дело, сам стал жертвой преступления со стороны хорошо организованной группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам и получение информации по ним стали недоступными, чем и пользуются мошенники. Так, в банк, расположенный в одном из арабских эмиратов, в котором у Митволя открыт банковский счет, явилась убеленная сединой женщина и предъявила доверенность, нотариально удостоверенную одним из известных нотариусов Смоленска, на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Олега Митволя, якобы выданную им самим", - рассказал агентству адвокат Александр Обозов.