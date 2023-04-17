В Казахстане из-за взрыва газового баллона обрушился подъезд жилого дома

Утром в казахстанском городе Жанаозен в двухэтажном многоквартирном жилом жилом доме взорвался газовый баллон. Произошло обрушение одного подъезда. Об этом сообщили в МЧС республики.

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По предварительным данным, пострадали 12 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы», - отметили в ведомстве.