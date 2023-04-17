На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя Думы о премиях

Правоохранительные органы расследовали уголовное дело в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, которого обвинили в назначении самому себе незаконных премий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России.

Следствие установило, что преступник с 2019 по 2021 годы выплачивал себе квартальные и годовые премии по результатам работы, решения о назначении которых не принимались Советом окружной Думы. Бюджет региона потерял более 8,9 миллиона рублей. Маслова обвинили в превышении полномочий, суд заключил его под стражу. Он продолжает отрицать все обвинения в свою сторону.

Прокуратура в ближайшее время должна утвердить обвинительное заключение по уголовному делу, затем оно направится в суд. Согласно результатам расследования, ущерб от действий фигуранта составил более 16,3 миллиона рублей.

Следствию также удалось выяснить, что благодаря незаконно полученным квартальным премиям и увеличенным ежемесячным премиям Маслов выбил себе пожизненную ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости на 289 тысяч рублей больше, чем ему изначально полагалась.