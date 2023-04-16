Следовавший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за птиц

Уральская транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что самолет Superjet - 100 95M, который следовал из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета после возможного столкновения с птицей.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

"16.04.2023 экипаж воздушного судна Superjet - 100 95M авиакомпании "Россия", вылетевший с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 по маршруту Тобольск - Санкт-Петербург, доложил о возможном столкновении с птицами и принятом решении о возврате на аэродром вылета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет сел благополучно и был отстранен от полетов. В данный момент специалисты проводят оценку его технического состояния.