Следовавший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за птиц

Уральская транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что самолет Superjet - 100 95M, который следовал из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета после возможного столкновения с птицей.
"16.04.2023 экипаж воздушного судна Superjet - 100 95M авиакомпании "Россия", вылетевший с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 по маршруту Тобольск - Санкт-Петербург, доложил о возможном столкновении с птицами и принятом решении о возврате на аэродром вылета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что самолет сел благополучно и был отстранен от полетов. В данный момент специалисты проводят оценку его технического состояния.
Ранее самолет авиакомпании Aer Lingus, следовавший в Чикаго, вернулся в дублинский аэропорт через несколько минут после вылета из-за того, что в его двигатель попала стая птиц. По словам пилота, в двигатель воздушного судна попали голуби, а пассажиры в салоне ощутили сильную вибрацию. После посадки инженеры провели осмотр самолета.