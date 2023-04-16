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В гибели российского актера заподозрили электросамокатчика

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Смерть российского актера Вадима Волкова могла произойти из-за наезда на него молодого человека на электросамокате. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

В гибели российского актера заподозрили электросамокатчика
© Lenta.ru

Следователи сослались на информацию из соцсетей, согласно которой артист был сбит электросамокатчиком. Очевидцы заявили, что 18-летний водитель самоката был пьян.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Санкт-Петербургу установить обстоятельства гибели актера и проверить данные о вероятной гибели Волкова. СК также указал на то, что в последнее время вновь участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах.

О смерти 59-летнего Вадима Волкова сообщалось 9 апреля. Тогда данные о причинах не приводились. Вадим Волков работал на сцене Молодежного театра на Фонтанке, а также активно снимался в российских сериалах и кино.

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