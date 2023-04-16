Baza: в Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

В Брянске упал беспилотный летательный аппарат, который был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что местный житель нашел обломки дрона в лесу, примерно в пяти километрах от дома N100 по улице Абашева. Среди обломков находилась бомба. Предполагается, что беспилотник нес заряд из пластичного взрывчатого вещества.

Ранее в Брянской области пограничники взорвали украинской дрон при помощи электронного ружья. Отмечалось, что квадрокоптер находился в небе на территории села Случовск Погарского района.

3 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что регион был атакован с помощью беспилотников. По его словам, в результате нападения повреждено здание военкомата в Севском районе. Пострадавших нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.