$81.50-0.1790.16+0.16
12 минут назад

Артист Михайловского театра попал в больницу после спектакля

Газета.Ru

Артист Михайловского театра в Петербурге Роман Волков поехал в больницу сразу же после спектакля "Золушка". По словам самого Волкова, он получил несерьезные повреждения во время работы. Об этом сообщает 78.ru.

Артист Михайловского театра попал в больницу после спектакля
Фото: Пресс-служба Михайловского театраПресс-служба Михайловского театра

"Ну так, на ногу наступать больно, а так ничего более-менее. Я испугался, подумал, что ахилл, но икра не отскочила. Надеюсь, что скоро вернусь. Спектакль доиграть не удалось, меня заменили. Меня увезли на скорой", - сказал Волков.

Врачи диагностировали актеру надрыв икроножной мышцы. Как признался Волков, травма случилась после того, как он приземлился после серии прыжков: "Слышу, что щелкнуло что-то, и как будто икру свело".

Филипп Киркоров сломал декорации популярного спектакля

Ранее сообщалось, что Московский театр отменил спектакль со звездой "Сватов" Феклистовым. Это может быть связано с видеообращением Феклистова, которое он записал некоторое время назад "дорогим украинским коллегам". В ролике актер заявил, что "испытывает невероятный стыд и позор" в связи со спецоперацией на Украине. Сам артист отказался комментировать новость об отмене спектаклей.

Происшествия,Роман Волков,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий