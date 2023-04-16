Артист Михайловского театра попал в больницу после спектакля

Артист Михайловского театра в Петербурге Роман Волков поехал в больницу сразу же после спектакля "Золушка". По словам самого Волкова, он получил несерьезные повреждения во время работы. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: Пресс-служба Михайловского театра Пресс-служба Михайловского театра

"Ну так, на ногу наступать больно, а так ничего более-менее. Я испугался, подумал, что ахилл, но икра не отскочила. Надеюсь, что скоро вернусь. Спектакль доиграть не удалось, меня заменили. Меня увезли на скорой", - сказал Волков.

Врачи диагностировали актеру надрыв икроножной мышцы. Как признался Волков, травма случилась после того, как он приземлился после серии прыжков: "Слышу, что щелкнуло что-то, и как будто икру свело".