Артист Михайловского театра попал в больницу после спектакля

Артист Михайловского театра в Петербурге Роман Волков поехал в больницу сразу же после спектакля "Золушка". По словам самого Волкова, он получил несерьезные повреждения во время работы. Об этом сообщает 78.ru.
"Ну так, на ногу наступать больно, а так ничего более-менее. Я испугался, подумал, что ахилл, но икра не отскочила. Надеюсь, что скоро вернусь. Спектакль доиграть не удалось, меня заменили. Меня увезли на скорой", - сказал Волков.
Врачи диагностировали актеру надрыв икроножной мышцы. Как признался Волков, травма случилась после того, как он приземлился после серии прыжков: "Слышу, что щелкнуло что-то, и как будто икру свело".
Ранее сообщалось, что Московский театр отменил спектакль со звездой "Сватов" Феклистовым. Это может быть связано с видеообращением Феклистова, которое он записал некоторое время назад "дорогим украинским коллегам". В ролике актер заявил, что "испытывает невероятный стыд и позор" в связи со спецоперацией на Украине. Сам артист отказался комментировать новость об отмене спектаклей.