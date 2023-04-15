Под Белгородом украинский снаряд разрушил жилой дом, пострадала женщина
В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка.
Как написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушило стену, выбило окна и повредило забор.
Есть одна пострадавшая, это 73 летняя женщина, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Также аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела. Тепловой контур дома закроют сейчас, а утром начнутся восстановительные работы.
Новая Таволжанка попадает под обстрел ВСУ не первый раз, как и другие населенные пункты Шебекинского округа и промышленный город Шебекино.
Кстати
Как сообщалось ранее, в поселке Теткино под Курском в результате обстрела ВСУ возник крупный пожар. Пострадавших нет, была обесточена улица.