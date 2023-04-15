Под Белгородом украинский снаряд разрушил жилой дом, пострадала женщина

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка.

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Как написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушило стену, выбило окна и повредило забор.

Есть одна пострадавшая, это 73 летняя женщина, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Также аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела. Тепловой контур дома закроют сейчас, а утром начнутся восстановительные работы.

Новая Таволжанка попадает под обстрел ВСУ не первый раз, как и другие населенные пункты Шебекинского округа и промышленный город Шебекино.

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