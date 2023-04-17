В ВОЗ сообщили, что число жертв столкновений в Судане увеличилось до 83 человек

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что с начала вооруженных столкновений в Судане, в которых участвуют подразделения армии страны и отряды сил быстрого реагирования (спецназ), погибли 83 человека, 1 126 получили ранения.

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Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Представитель ВОЗ также указал, что предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в суданской столице Хартуме "до нынешних событий", на данный момент "исчерпаны". Ранее официальный представитель ВС Судана заявил, что армии страны потребуется несколько дней, чтобы разгромить силы спецназа. Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля.