$81.50-0.1790.16+0.16
25 минут назад

В ВОЗ сообщили, что число жертв столкновений в Судане увеличилось до 83 человек

Газета.Ruиещё 17

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что с начала вооруженных столкновений в Судане, в которых участвуют подразделения армии страны и отряды сил быстрого реагирования (спецназ), погибли 83 человека, 1 126 получили ранения.

В ВОЗ сообщили, что число жертв столкновений в Судане увеличилось до 83 человек
Фото: Bakri Jad/ReutersBakri Jad/Reuters

Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Представитель ВОЗ также указал, что предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в суданской столице Хартуме "до нынешних событий", на данный момент "исчерпаны". Ранее официальный представитель ВС Судана заявил, что армии страны потребуется несколько дней, чтобы разгромить силы спецназа. Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля.

Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны. В посольстве России в стране сообщили, что, по предварительным данным, россияне не пострадали во время столкновений в Хартуме.

Происшествия,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий