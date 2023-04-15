Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности

В пятизвездочном отеле Турции туристку из Москвы избил немец металлическим ковшом и облил кипятком в хаммаме за то, что она из России. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу Mash.

© Lenta.ru

По словам москвички Анны, инцидент произошел в отеле Gloria Serinity в Белеке. В Чистый четверг она пошла в хаммам, и там к ней подошел немец, который стал ее прогонять. Он плеснул ей в лицо кипятком из миски и затем несколько раз ударил по лицу.

Анна пожаловалась администрации. Ей в качестве компенсации предложили бесплатный массаж, но привлечь к ответственности обидчика отказались, попросив потерпеть, так как он скоро уезжает. Полученные россиянкой синяки и ушибы не произвели впечатления на администрацию.