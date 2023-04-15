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Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности

В пятизвездочном отеле Турции туристку из Москвы избил немец металлическим ковшом и облил кипятком в хаммаме за то, что она из России. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу Mash.

Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности
© Lenta.ru

По словам москвички Анны, инцидент произошел в отеле Gloria Serinity в Белеке. В Чистый четверг она пошла в хаммам, и там к ней подошел немец, который стал ее прогонять. Он плеснул ей в лицо кипятком из миски и затем несколько раз ударил по лицу.

Анна пожаловалась администрации. Ей в качестве компенсации предложили бесплатный массаж, но привлечь к ответственности обидчика отказались, попросив потерпеть, так как он скоро уезжает. Полученные россиянкой синяки и ушибы не произвели впечатления на администрацию.

Ранее бывшая сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — сказала она.

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