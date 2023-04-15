Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, чье тело было обнаружено в подвале жилого дома на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 апреля в подвальном помещении жилого дома на Загородном шоссе было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В его убийстве заподозрили сожительницу.

На допросе она признала свою вину, пояснив, что конфликт произошел на почве ревности. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.