$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома

Lenta.ru

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, чье тело было обнаружено в подвале жилого дома на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, 14 апреля в подвальном помещении жилого дома на Загородном шоссе было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В его убийстве заподозрили сожительницу.

На допросе она признала свою вину, пояснив, что конфликт произошел на почве ревности. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 апреля сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 18 годам лишения свободы четырех соучастников заказного убийства москвички, совершенном в 2020 году. Елена Сосенкова, испытывая ревность, решила устранить знакомую. Она уговорила на преступление сожителя Константина Таранова, который нашел исполнителей, застреливших девушку за 300 тысяч рублей вечером 23 декабря 2020 года возле подъезда дома на Профсоюзной улице.

Происшествия,Константин Таранов,Следственный комитет,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий