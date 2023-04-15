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38 минут назад

Купол вулкана на Камчатке разрушился из-за извержения

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Сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук сообщил о разрушении купола вулкана Шивелуч на Камчатке в результате мощного извержения и выбросов пепла. Его слова приводит РБК.

Купол вулкана на Камчатке разрушился из-за извержения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — сказал Демянчук.

По словам члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, Шивелуч будет извергаться еще продолжительное время.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана на Камчатке повлияло на осуществление полетов над США и, в частности, привело к отмене десятков рейсов на Аляске. «Облако пепла от извергающегося в России вулкана влияет на полеты в штате Аляска», — говорится в сообщении перевозчика.

11 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, а в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

Происшествия,Алексей Озеров,
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