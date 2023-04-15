СК поставил точку в вопросе уголовного дела против Собчак

Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель правоохранительных органов.

"Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2022 года ТАСС сообщал, что сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить материалы дела о причастности Ксении Собчак в распространении фейка "про государственное финансирование фестивалей". Полиция в 2022 году возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета". Телеведущая была допрошена по этому делу в качестве свидетеля.

На допросе она, отвечая на вопросы органа дознания, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак было направлено по подследственности в ГСУ СК по Москве.