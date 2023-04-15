$81.50-0.1790.16+0.16

СК не стал возбуждать дело в отношении Собчак о распространении фейков о госвласти

1

Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель правоохранительных органов.

СК поставил точку в вопросе уголовного дела против Собчак
© ТАСС

"Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2022 года ТАСС сообщал, что сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить материалы дела о причастности Ксении Собчак в распространении фейка "про государственное финансирование фестивалей". Полиция в 2022 году возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета". Телеведущая была допрошена по этому делу в качестве свидетеля.

На допросе она, отвечая на вопросы органа дознания, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак было направлено по подследственности в ГСУ СК по Москве.

Ст. 207.3 УК РФ была введена в марте этого года и предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Уголовное дело о клевете на Манского было возбуждено по заявлению режиссера Никиты Михалкова. МВД объявило Манского в розыск.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий