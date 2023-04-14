Бывший гендиректор оборонной компании устроил дебош в самолёте

В центре скандала оказался бывший глава Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. После встречи с Сергеем Шойгу он собирался лететь из Нижнего Новгорода в Москву. В салоне самолёта бортпроводники сделали ему замечание. В ответ пассажир устроил такой скандал, что пришлось вызывать полицию.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Конфликт произошёл на борту самолёта, который должен был вылететь из Нижнего Новгорода в Москву. Один из пассажиров начал грубо требовать принести ему алкоголь. Мужчина стал выхватывать поднос у бортпроводников, которые направлялись к другим пассажирам. В ответ на замечания он нецензурно ругался и грозился всех уволить. Экипажу пришлось вызвать полицию.По данным телеграм-канала Baza, буйный пассажир оказался бывшим генеральным директором Военно-промышленной компании Александром Красовицким.

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Компания производит бронеавтомобили семейства «Тигр», бронетранспортёры, различные специальные шасси. Александр Красовицкий возглавлял её восемь лет – до января этого года.В этот день он показывал прибывшему в регион министру обороны Сергею Шойгу бронемашины в Арзамасе.

Прибывшие полицейские составили на него протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Красовицкого вывели из самолёта. Вместе с ним, по данным телеграм-канала, борт покинули и нынешний генеральный директор Военно-промышленной компании Сергей Васютин с неизвестной женщиной.

Из-за скандала на борту рейс пришлось задержать на 32 минуты. Выполняла его авиакомпания «Россия». И не исключено, что зачинщику конфликта придётся возмещать ущерб. Во всяком случае, у авиакомпании такая практика есть. В прошлом году, например, «Россия» отсудила свыше 200 тысяч рублей у пассажира, из-за которого более чем на час пришлось задержать вылет из Хабаровска в Москву. Пьяный мужчина отказывался сесть на своё место и пристегнуться ремнём безопасности. В результате полицейские сняли его с рейса.

Всего же, по данным авиакомпании, только в прошлом году от полётов отстранили 78 нетрезвых пассажиров, нарушавших порядок. Более чем в 50 случаях это привело к задержкам вылетов. Как сообщили в авиакомпании, нарушители в этих случаях привлекаются к ответственности и несут финансовые затраты на покрытие расходов перевозчика, возникших по причине их действий.