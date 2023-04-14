$81.68-0.4290.00+0.24

Российский матрос получил награду от СКР за спасение сотрудника ФСБ

В Приморском крае 21-летнего матроса Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России (СКР) «За высокую гражданственность» за спасение сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

Российский матрос получил награду от СКР за спасение сотрудника ФСБ
© РИА Новости

Во время вручения медали Тишкевич сказал, что надеется, что обвиняемые понесут наказание.

По данным ведомства, 14 марта 2022 года трое мужчин, находясь на маломерном судне в акватории бухты Раковой в Тихом океане в 25 метрах от Судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского, сбросили в холодную воду сотрудника ФСБ. Тот вплавь добрался до берега, однако выйти из воды не смог из-за высокого бетонного причала.

Силовик мог бы умереть в воде от переохлаждения, однако ему на помощь пришли двое неравнодушных матросов — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они вытащили потерпевшего на берег, проводили его в теплое помещение, выдали одежду, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Второму матросу в ближайшее время также вручат награду. Дело о попытке убийства сотрудника правоохранительных органов сейчас находится в суде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий