Российский матрос получил награду от СКР за спасение сотрудника ФСБ

В Приморском крае 21-летнего матроса Владимира Тишкевича наградили медалью Следственного комитета России (СКР) «За высокую гражданственность» за спасение сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

Во время вручения медали Тишкевич сказал, что надеется, что обвиняемые понесут наказание.

По данным ведомства, 14 марта 2022 года трое мужчин, находясь на маломерном судне в акватории бухты Раковой в Тихом океане в 25 метрах от Судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского, сбросили в холодную воду сотрудника ФСБ. Тот вплавь добрался до берега, однако выйти из воды не смог из-за высокого бетонного причала.

Силовик мог бы умереть в воде от переохлаждения, однако ему на помощь пришли двое неравнодушных матросов — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они вытащили потерпевшего на берег, проводили его в теплое помещение, выдали одежду, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.