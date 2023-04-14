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1 час назад

Пожар на севере Москвы убил двух человек

Свободная прессаиещё 4

В одной из квартир жилого дома на севере Москвы произошло возгорание. В результате ЧП погибли два человека.

На севере Москвы при пожаре погибли два человека
Фото: ТАССТАСС

«В квартире жилого дома на 2-й Квесисской улице произошел пожар, в результате которого погибли два человека», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Отмечается, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что после распыления газового перцового баллончика в школе в Бийском районе Алтайского края 32 ребенка обратили за медицинской помощью. Пятеро госпитализированы, их состояние оценивает как средней степени тяжести.

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