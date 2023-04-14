На севере Москвы при пожаре погибли два человека

В одной из квартир жилого дома на севере Москвы произошло возгорание. В результате ЧП погибли два человека.

«В квартире жилого дома на 2-й Квесисской улице произошел пожар, в результате которого погибли два человека», - приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что после распыления газового перцового баллончика в школе в Бийском районе Алтайского края 32 ребенка обратили за медицинской помощью. Пятеро госпитализированы, их состояние оценивает как средней степени тяжести.