Умерла писательница, до смерти забившая мать подруги кирпичом

Скончалась писательница Энн Перри, ей было 84 года. Некролог публикует NYT. В прошлом году автор перенесла сердечный приступ, после которого так и не смогла восстановиться.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Настоящее имя женщины - Джульетт Мэрион Хьюм, она родилась в 1938 году в Лондоне. В историю Хьюм вошла тем, что летом 1954-го, будучи 15-летней, до смерти забила с 16-летней подругой кирпичом мать последней. Подростки отсидели за свое дикое преступление по пять лет.

Освободившись, Хьюм сменила имя, и со временем стала очень успешной (топ-100) писательницей-детективщицей. В 1998-м ее "Палач Кейтер-стрит" был экранизирован, сама она неоднократно появлялась в телешоу.

В 1997-м Питер Джексон на основе истории Хьюм снял свою психологическую драму "Небесные создания", номинированную на "Оскар" и взявшую ряд призов. Хьюм там сыграла Кейт Уинслет, ее подругу - Мелани Лински.

Примечательно, что личность Энн Перри стала известна общественности только после премьеры фильма.