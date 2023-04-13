МЧС: пал сухой травы перекинулся на почти 20 дач в Мордовии

Огонь от пала сухой растительности, по последним данным, перекинулся на 17 дачных строений в Большеберезниковском районе Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По сведениям экстренного ведомства, в настоящий момент существует угроза перехода огня на семь дач и лесной массив.

«В результате перехода пала сухой растительности в населенном пункте Новые Пермиси огонь перекинулся на 17 дачных строений», — уточнили в министерстве.

Как добавили в пресс-службе МЧС, площадь горения дач достигает 255 кв. м.

При этом площадь возгорания, охватившего сухую траву, составляет 24 га.

Сейчас существует угроза перехода на семь дачных домов и лесной массив.

«К тушению привлечено 18 человек и 8 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет», — добавили в МЧС.