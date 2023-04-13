ФСБ опубликовала материалы по расследованию теракта в Санкт-Петербурге, во время которого погиб журналист Владлен Татарский. Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснилось, убийство вместе с Дарьей Треповой готовил 36-летний украинец Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство.

Установлено, что Денисов приехал в Россию еще в феврале. Он прибыл из Киева через Латвию. Уже на месте он собирал сведения о Татарском. Сотрудники ведомства также выяснили, что мужчина отправил статуэтку с бомбой Треповой. Она, в свою очередь, пронесла ее на встречу с журналистом.

После совершения взрыва Денисов улетел в Турцию через Армению. Ведомство распространило видео, на котором снят мужчина в момент пересечения границы при выезде из России. Также обнародованы фото его документов. В настоящее время Денисов объявлен в розыск.