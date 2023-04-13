Галявиев получил пожизненное за массовое убийство в школе Казани

Ильназа Галявиева признали виновным в массовом убийстве в казанской школе и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА Новости.

Также прокуроры попросили суд полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого оценивается примерно в 120 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

Нападение на казанскую школу номер 175 произошло 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев стрелял по ученикам и учителям, также он установил на первом этаже школы взрывное устройство. Жертвами Галявиева стали девять человек (семь детей и две учительницы), более 20 пострадали.

На допросе Галявиев заявлял, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.