Галявиев получил пожизненный срок за убийство 9 человек в казанской гимназии

Как сообщает корреспондент РИА Новости, во время прений сторон прокурор республики Илдус Нафиков предлагал суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Сам обвиняемый просил не отправлять его в тюрьму и говорил, что постарается возместить потерпевшим все иски.