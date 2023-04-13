Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за убийство 9 человек в казанской гимназии
Приговор сегодня огласили в Верховном суде Татарстана.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, во время прений сторон прокурор республики Илдус Нафиков предлагал суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Сам обвиняемый просил не отправлять его в тюрьму и говорил, что постарается возместить потерпевшим все иски.
Ильназ Галявиев атаковал казанскую гимназию № 175 11 мая 2021 года. 19-летний бывший ученик застрелил семерых детей и двух учительниц.