В ФСБ связали убийство Татарского с Волковым из ФБК

В ФСБ считают, что убийство военкора Владлена Татарского было совершено в результате неоднократных призывов к подрывной деятельности со стороны руководителей «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ заявили, что такие призывы звучали со стороны экс-председателя совета директоров ФБК Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ).

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

При взрыве также пострадали более 30 человек.

В причастности к взрыву заподозрили петербурженку Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Ее арестовали.

13 апреля в ФСБ заявили, что соучастником преступления был член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов. Через сервис экспресс-доставки он передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст.