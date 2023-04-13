$82.09-0.0989.76+0.03
18 минут назад

В ФСБ связали убийство Татарского с Волковым из ФБК

Мария Иванова

В ФСБ считают, что убийство военкора Владлена Татарского было совершено в результате неоднократных призывов к подрывной деятельности со стороны руководителей «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ связали убийство Татарского с Волковым из ФБК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ФСБ заявили, что такие призывы звучали со стороны экс-председателя совета директоров ФБК Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ).

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

При взрыве также пострадали более 30 человек.

В причастности к взрыву заподозрили петербурженку Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Ее арестовали.

13 апреля в ФСБ заявили, что соучастником преступления был член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов. Через сервис экспресс-доставки он передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст.

Организаторами взрыва в ФСБ назвали украинские спецслужбы и их «агентуру из российских оппозиционеров».

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Максим Фомин,Юрий Денисов,Леонид Волков,Фонд борьбы с коррупцией,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий