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ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского

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ФСБ и СК РФ установили соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, "Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения М. Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После совершения теракта 3 апреля Ю. Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию", - отметили в ФСБ. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

В ФСБ добавили, что организаторами убийства Татарского были спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров.

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