Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на фермерском рынке в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 5:47.

Пожар, о котором идет речь, произошел в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а.

Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС. На борьбу с огнем были привлечены пять единиц техники, 20 человек.

В связи с пожаром на фермерском рынке в Химках полностью перекрыли движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.